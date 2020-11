Download MP3 Lagu Golek Liyane Happy Asmara, Video Klip YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Lagu Golek Liyane Happy Asmara, Lengkap dengan liriknya, Video YouTube.

Lagu Golek Liyane dinyanyikan Happy Asmara.

Lagu Golek Liyane diciptakan Ines Minto Hermawan.

Video klip Lagu Golek Liyane Happy Asmara telah dirilis di YouTube November 2020.

Lirik Lagu Golek Liyane - Happy Asmara.

Intro: C Am Dm G

Em Am G F Fm G

C Am

Cobo tak kuat-kuatke

Dm

Weruh kowe karo dekne

G

Bisoku amung dongakne

C

Mugo langgeng selawase..

C F

Lungamu ninggal kenangan

G

Tekamu ngirim undangan

C C7

Medhotke tali katresnan..

F

Yen pancen kuwi dalane

G

Tak trimo keputusane

C

Aku tak golek liyane..

Int. Dm G C C7

Reff :

F

Sak tenane aku sayang

G

Jero ning atiku iki

C C7

Wegah kelangan..