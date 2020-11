Download MP3 Lagu Wes Tatas Happy Asmara, Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Lagu Wes Tatas Happy Asmara, Lengkap dengan Liriknya, Video YouTube.

Lagu Wes Tatas dinyanyikan Happy Asmara.

Lagu Wes Tatas diciptakan Vicky Prasetyo x HappyRism.

Video klip Lagu Wes Tatas dinyanyikan Happy Asmara telah dirilis di YouTube November 2020.

Chord kunci gitar Wes Tatas Happy Asmara.

Lagu ini dirilis pada November 2020.

Berikut lirik Lagu Wes Tatas Happy Asmara

(Intro) C G Am..

F G C..

C G

Tak eleng-eleng mbiyen

Am

Tau ngomong opo

F G

Arep ngancani aku tekan

C

Pungkase umurku

Dm E

Nanging saikine

Am

Kowe ninggal janjine...

F

Ibarat banyu mili...

G

Wes tekan segoro