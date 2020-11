Dosen IIB Darmajaya Terima Penghargaan Jonathan B Postel Service Award 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dosen Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya juga Pakar IT nasional, Ir. Onno W Purbo, M.Eng., Ph.D., menerima penghargaan Jonathan B Postel Service Award 2020. Penghargaan Jonathan B Postel Service Award diberikan kepada seseorang atas jasa-jasanya dalam dunia internet.

Internet Society (ISOC) memberikan penghargaan kepada Onno W Purbo yang selama ini telah mempromosikan penggunaan konektivitas nirkabel secara luas dan teknologi akses berbiaya rendah, terutama di daerah pedesaan, yang secara signifikan mempercepat adopsi internet di Indonesia.

Onno W Purbo mengatakan penerima Jonathan B Postel Service Award ini setiap tahun hanya satu. “Orang di Asia, kebetulan saya banyak kenal baik penerimanya. Alhamdulillah, tahun 2020, penghargaan tersebut diberikan pada Indonesia, Onno W. Purbo,” ungkapnya.

Hal ini merupakan penghargaan tertinggi dari internet dunia pada Indonesia bukan saja Onno W. Purbo yang secara eksplisit menyatakan bahwa langkah / cara / teknologi yang dilakukan Indonesia untuk membuat internet murah. “Internet for all adalah benar. Postel Service Award, secara tidak langsung mengakui bahwa teknik membuat internet murah menggunakan wireless adalah langkah yang benar,” ujarnya.

Dosen Pascasarjana IIB Darmajaya ini menuturkan Jonathan B Postel Service Award menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada di bangsa Indonesia justru menampakan sebuah bangsa yang kreatif, bangsa yang mampu untuk mengatasi keterbatasannya bahkan memberikan solusi yang "out-of-the-box" bagi persoalannya dan sangat layak untuk menjadi contoh yang patut dihargai oleh dunia.

“Jadi, jangan berkecil hati dengan semua keterbatasan yang ada karena justru itu yang akan menjadikan kita bangsa yang besar dan kreatif bahkan akan diakui oleh dunia. Merdeka,” ucapnya.

Menanggapi penghargaan yang diterima, Rektor IIB Darmajaya, Dr. (Can). Ir. H. Firmansyah YA., MBA., MSc., mengaku bangga kepada Onno W Purbo yang juga pakar IT nasional. “Dedikasi yang diberikan kepada perkembangan IT di Indonesia maupun dunia tak perlu diragukan lagi. Kontribusi besarnya dalam mengedukasi masyarakat dalam menambah wawasan IT juga tak pernah henti dilakukan,” ungkapnya.

Selama ini, Onno W Purbo merupakan pengajar di Magister Teknik Informatika IIB Darmajaya. “Beliau sangat welcome kepada mahasiswa dalam menggali dunia IT tidak hanya di kelas tetapi di luar jadwalnya mengajar juga selalu membagi ilmunya baik melalui surat elektronik maupun media sosialnya,” tuturnya.

Rektor berharap dengan penghargaan ini juga dapat terus berkontribusi untuk dunia IT. “IIB Darmajaya sebagai kampus IT dan Entrepreneur di Lampung memiliki banyak pengajar yang kompeten di bidangnya masing-masing dengan lulusan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri,” terangnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johny G Plateu mengapresiasi atas penghargaan Jonathan B Postel Service Award 2020 yang diterima oleh Ir. Onno W Purbo, M.Eng., Ph.D. "Onno memiliki jiwa humoris dan periang serta berdedikasi terhadap dunia IT. Selama ini juga terus melakukan literasi ke seluruh negeri," ungkapnya.

Menkominfo sangat bangga atas penghargaan ini. "Selalu menginspirasi untuk kemajuan negeri dan bangsa," ucapnya. (*)