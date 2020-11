Chord Gitar dan Lirik Nyawang Soko Kene Ilux ID, Kuat Kuatno Ati iki Seng Urung Nerimo Kahanane

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Nyawang Soko Kene, yang dipopulerkan Ilux ID.

(Intro) G C Am D

Bm Em Am D

G G

aku seng loro ati..

G C

ambyare roso iki..

C -G/B Am

bola bali tok larani

D

bola bali tok janjeni

G D

nanging ora ono.. bukti..

G

kowe seng ninggal lungo..

G C

wes ora ono roso..

C -G/B Am

teko mung ngekeki kabar

D

we sesok bakal dilamar

G

undangane wes di..sebar..

(Chorus)

C D

kuat kuatno.. ati iki..

G D/F# Em

seng urung iso nerimo kahanane..

E Am D

ndelengke kowe.. neng pelaminan..

G

loro rasane..

C D

iklas iklasno.. ati iki..

G D/F# Em

seng urung iso nerimo kahanane..

E Am

kowe ro wong liyo..

D G

aku tak dewe.. nyawang soko.. kene..

(Int.) C D G D/F# Em

Am D G

C D

nerimo.. takdire

G D/F# Em

aku ro kowe.. dudu jodone..

Am D

wes tak tompo.. opo anane..

G

kabeh uwes tak iklaske..

(Chorus)

C D

kuat kuatno.. ati iki..

G D/F# Em

seng urung iso nerimo kahanane..

E Am D

ndelengke kowe.. neng pelaminan..

G

loro rasane..

C D

iklas iklasno.. ati iki..

G D/F# Em

seng urung iso nerimo kahanane..

E Am

kowe ro wong liyo..

D G

aku tak dewe.. nyawang soko.. kene..

E Am

kowe ro wong liyo..

D G

aku tak dewe.. nyawang soko.. kene..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)