GenBI Diharapkan Mampu Mensosialisasikan Kebijakan Bank Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Generasi Baru Indonesia (GenBI) berupaya bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mensosialisasikan kebijakan BI.

Hal tersebut disampaikan oleh Kakanwil Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan dalam rilis yang diterima Tribun Lampung, Jumat (13/11/2020).

Diharapkan juga kepada GenBI bisa menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dan kreativitas dalam memberdayakan masyarakat.

"Paling penting itu anggota GenBI yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia ini harus bisa menjawab tantangan-tantangan generasi milenial saat ini," kata Kakanwil Budiharto.

Ketua Umum GenBI Provinsi Lampung Rio Ravi Muhammad mengatakan bahwa dalam rangka memperingati HUT ke IX GenBI Lampung sukses menggelar kegiatan sosial.

Kemarin pihaknya menggelar acara Talkshow Scholarship dan Bedah Buku secara daring, berbagi sembako juga di lima titik.

Termasuk sosialisasi kepada anak-anak serta masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan 3M.

Sedangkan untuk talkshow scholarship kami mengundang Parama Pradana sedangkan bedah buku mengundang Gita Savitri Devi.

"Kegiatan yang diadakan oleh GenBI Lampung ini mampu menjadi motivasi dan memacu semangat untuk generasi milenial dalam meraih cita-cita dan harapan," kata Rio.

Khususnya anggota GenBI untuk terus berusaha berkontribusi kepada masyarakat dan belajar untuk bisa menjadi pemimpin masa depan Indonesia.

Perayaan HUT kali ini, GenBI Lampung mengusung tema "The Ninth GenBI for Indonesia's Better Future" yang sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Dimana generasi muda khususnya anggota GenBI harus lebih maju dan memanfaatkan momen demografi Indonesia di masa yang akan datang. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)