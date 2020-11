Lampung Tengah Ditantang PT BA, Yonif Kembali Bersua Lampung Utara

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Daniel Tri Hardanto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Delapan tim sudah dipastikan lolos ke babak perempat final Gubernur Lampung Cup II 2020.

Enam tim berstatus juara pool dan dua lainnya runner up terbaik.

Kedelapan tim tersebut adalah PT Bukit Asam sebagai juara Pool A, Pemkot Bandar Lampung (juara Pool B), Lampung Utara (juara Pool C), dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (juara Pool D).

Selanjutnya Lampung Tengah (juara Pool E), Polda Lampung (juara Pool F), PT Agama Lampung (runner up Pool F), dan Yonif 143 (runner up Pool C).

Berdasarkan hasil drawing di lapangan indoor Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/11/2020), PT Bukit Asam akan menghadapi lawan berat Lampung Tengah.

Pasalnya, Lampung Tengah diperkuat para petenis asal Metro.

Baca juga: Bikin Kejutan, Yonif 143/TWEJ Kalahkan Pemprov Lampung 3-0

Baca juga: Kalahkan Lampung Selatan, PT Bukit Asam ke Perempat Final

Sebut saja seperti M Faried Cholidi, Ngadiso, dan lainnya.

Sekadar diketahui, Faried/Ngadiso baru saja menjuarai turnamen tenis Piala Pangdam Sriwijaya di Palembang pada Oktober 2020 lalu.

Menariknya, hasil undian kembali mempertemukan Yonif 143 dan Lampung Utara.