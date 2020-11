Universitas Lampung Gelar The 1st International Conference on Social Sciences

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan The 1st International Conference on Social Sciences bertajuk “The Future of Global Governance (ULICoSS) 2020”.

Pembukaan The 1st ULICoSS berlangsung pada 11—12 November 2020 di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung.

Pembukaan The 1st ULICoSS berlangsung pada 11—12 November 2020 di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung.

Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., mengatakan, ULICoSS 2020 merupakan konferensi internasional pertama di bidang ilmu sosial yang diselenggarakan LPPM Unila.

Tujuan kegiatan ini sebagai wadah bagi para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan profesional di bidang ilmu sosial untuk saling bertukar pikiran, pengalaman, pengetahuan, serta link, dan relasi. Ia berharap, acara yang akan digelar tahunan ini dapat bermanfaat sekaligus memperkaya ilmu dan pengetahuan.

Ketua Panitia ULICoSS 2020 yang diwakili Sekretaris LPPM Rudy S.H., L.L.M., L.L.D., melaporkan, kegiatan dilakukan secara daring dan luring. Dari 359 artikel yang masuk, 229 artikel terpilih untuk mengikuti The 1st ULICoSS 2020.

Artikel tersebut terdiri dari 166 full paper dan 63 abstrak yang berasal dari 20 negara. “Kami membagi kegiatan ini dalam delapan sesi panel yaitu: politic and democracy, law, policy, socio culture, learning and education, economics and business 1 & 2, dan Covid 19.

“Semoga acara ini bermanfaat bagi seluruh peserta dalam memperkaya ilmu dan pengalamannya,” katanya.

Rektor Unila Prof. Karomani, M.Si., saat membuka acara mengungkapkan, Unila sebagai institusi akademik secara konsisten memberi layanan dan akses bagi seluruh masyarakat memperoleh pendidikan tinggi, dengan tetap menghormati kemanusiaan tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, atau status sosial lainnya.

Dengan mengusung tagline “Berinovasi dan Bersinergi demi Negeri”, Universitas Lampung senantiasa meningkatkan kinerjanya bukan hanya di bidang pengajaran akademik, tetapi layanan masyarakat dan kualitas penelitiannya.

Ia sangat menyadari pentingnya publikasi pengembangan dan hasil penelitian. Oleh karena itu, Universitas Lampung secara finansial mendukung para dosen dan penelitinya di tingkat fakultas dan universitas untuk melakukan publikasi penelitian setiap tahun. Hal itu diwujudkan dengan pengelolaan yang baik pada tata kelola universitas dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dalam maupun luar negeri.

Pembukaan The 1st ULICoSS 2020 dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, dan kaprodi di lingkungan Universitas Lampung.

The 1st ULICoSS 2020 menghadirkan empat narasumber yang berasal dari tiga negara, yakni Prof. Summit Lodhia selaku CoEditor of Accounting Forum dari University of South Australia, Prof. Lindrianasari dari Universitas Lampung, Indonesia, Dr. Fertiana Santy dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Audrey Bachert dari Universite de Lorraine, France.

ULiCOSS 2020 fokus pada penelitian dan pengembangan masa depan tata Global Governance dalam konteks sosial dan dinamika masyarakat. Tema besar yang diangkat dalam konferensi ini adalah Business, Education, Law, dan Social and Politic Science.

Full paper terbaik akan dipublikasikan di Penerbit Jurnal International Terindeks Scopus, dan abstraknya akan dipublikasikan dalam prosiding internasional.(*)