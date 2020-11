Chord Gitar dan Lirik Lagu Jodo Wong Liyo Suliyana, Iling Janjine Bengen Ngajak Bebarengan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Jodo Wong Liyo, yang dipopulerkan Suliyana.

Intro Am Dm G C

Dm E

F G F E.. Am

Am

bendino bebarengan

Dm Am

tibane jodo wong lian

Am F

lorone nembus nong njero peru

G Am

ngerusak pikiran..

Intro Dm E

.

Am

koyo koyo o sing percoyo

Dm Am

nong kahanan ngarepan moto

Am F

sak singsete welas sun taleni

G Am

mageh biso ucul

G Am

mageh biso ucul..

Intro F Am F G-Em

.

Am

iling janjine bengen

Am Dm

ngajak bebarengan

Dm F

lan ngukir cerito

G Am G# E

urip keloronan

Am

ngembung eluh ring pipi

Am Dm

nderesi ati..

Dm F

nyatane hang isun terimo

G Am

mung janji beloko..

Dm Am

bisane yo mung nangis

G Am

bisane yo mung nyawang

Dm E

keroso nyesek nong njero ati

F Am

ajur leleran

Intro Am Dm F G A

F G F E..

.

Am

koyo koyo o sing percoyo

Dm Am

nong kahanan ngarepan moto

Am F

sak singsete welas sun taleni

G Am

mageh biso ucul

G Am

mageh biso ucul..

Intro Am F G-Em

Am

iling janjine bengen

Am Dm

ngajak bebarengan

Dm F

lan ngukir cerito

G Am G#E

urip keloronan

Am

ngembung eluh ring pipi

Am Dm

nderesi ati..

Dm F

nyatane hang isun terimo

G Am

mung janji beloko..

Dm Am

bisane yo mung nangis

G Am

bisane yo mung nyawang

Dm E

keroso nyesek nong njero ati

F Am

ajur leleran

Intro Am

.

Dm Am

bisane yo mung nangis

G Am

bisane yo mung nyawang

Dm E

keroso nyesek nong njero ati

F Am

ajur leleran

Outro Am F G Am

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)