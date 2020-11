Chord Gitar dan Lirik Lagu Kuatno Gusti Derradru, Gusti Paringono Kulo Kekuatan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kuatno Gusti, yang dipopulerkan Derradru.

Intro : G

C G Am Em

F C Dm G..

C G Am Em

opo pancen iki takdire..

F G C

kudu bubaran mergo mbok gawe..

F G

wes ra kurang kurang

C Am

anggonku ngerteni

F G C G

kebangeten kowe ngeliyo ati..

C G Am Em

ajur rasane ning njero ati..

F G C

netes eluhku ra iso mari..

F G

ora nduwe perasaan

C Am

gawe atiku kelaran

F G C C7

manis janjimu pait dadi laraku..

Reff :

F

Gusti paringono kulo kekuatan

G C

ati niki sampun remuk tenan..

A Dm

kok tego-tegone kowe ngelarani

G C

gawe tatu ning njero ati..

Musik : F.. G C

A Dm G C

C G Am Em

ajur rasane ning njero ati..

F G C

netes eluhku ra iso mari..

F G

ora nduwe perasaan

C Am

gawe atiku kelaran

F G C

manis janjimu pait dadi laraku..

Reff :

F

Gusti paringono kulo kekuatan

G C

ati niki sampun remuk tenan..

A Dm

kok tego-tegone kowe ngelarani

G C

gawe tatu ning njero ati..

Am Dm

Gusti paringono kulo kekuatan

G C

tresno kulo mung dinggo dolanan

A Dm

kok tego-tegone kowe ngelarani

G C

gawe tatu ning njero ati..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)