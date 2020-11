VJ Daniel Resmi Pamit Dari Indonesian Idol Diganti Oleh Boy William

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Panggung Indonesian Idol kembali dipersiapkan meski masih dalam masa pandemi.

RCTI kembali akan menayangkan ajang pencarian bakat bernyanyi sejak audisi.

Melalui akun @indonesianidolid, audisi Indonesian Idol akan mulai ditayangkan pada hari ini, Senin (16/11/2020).

Kali ini, Indonesian Idol akan suguhkan hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Pasalnya, di tengah pandemi, official tak akan menggelar acara yang mengundang banyak kerumunan.

Sehingga Indonesian Idol tahun ini akan bertajuk Idol a New Chapter.

Seperti tahun sebelumnya, Anang, Rossa, Judika, Maia, dan Ari Lasso akan jadi juri utama pada ajang Indonesian Idol ini.

Tak hanya suasana yang baru, rupanya pemandu acara Indonesian Idol A New Chapter ini juga diganti.

"Thank You Daniel Mananta, Welcome Boy William!