Chord Gitar Lagu Aku Tenang Fourtwnty, Lirik Lagu Aku Tenang

[Intro]

G Em G Em

[Verse 1]

G C

Denganmu tenang..

Am D Em

Tak terfikir.. dunia ini..

G C

Karnamu tenang..

Am D Em

Semua khayal.. seakan kenyataan..

[Chorus]

G D

Berlari-lari.. di taman mimpiku

Em D

Imajinasi.. tlah menghanyutkanku

C D

Mimpiku sempurna.. tak seperti

Em G

Orang biasa

[Verse 2]

G C

Karnamu tenang..

Am D Em

Semua khayal.. seakan kenyataan..