Chord Gitar dan Lirik Lagu Ora Tak Getuni Ora Tak Tangisi Nella Kharisma, Leda Lede Lungo. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ora Tak Getuni Ora Tak Tangisi, yang dipopulerkan Nella Kharisma.

(Intro) C G Am Em

F C Dm G

C G Am

Biyen kowe ngomong wes ra sudi

Dm G

Saiki kowe nuntut aku bali

Em A Dm

Opo kowe pantes tak langgati

G C

Aku iseh wedi mbok larani

C G Am

Atiku iki wes kadung loro

Dm G

Wes dadi kebacut ilang roso

Em A

Tresnoku wes sudo

Dm

Ra koyo dek jaman semono

G C

Atiku wes kanggo uwong liyo

(Chorus)

C G Am

Leda lede lungo teko sak penake..

Dm G C

Sepurane atiku wes du nggo kowe..

C Bm Am Dm

Aku biyen mbok siakke

G C

Saiki manut dalane aku kowe du jodone

C G

Ora tak getuni ora tak tangisi

Am Em

Lungamu neng endi aku ora nggoleki

F C

Wes kadung kelaran ati ora karuan

Dm G

Wes bubrah kahanan rosoku uwes ilang

C G

Wes lalekke wae aku ora nggondeli

Am Em

Atiku mung siji rakuat yen mbaleni

F C

Salahmu dewe mbiyen kowe wes nglarani

Dm G

Ati leda lede saiki koe pengen aku bali

(Chorus)

C G Am

Leda lede lungo teko sak penake..

Dm G C

Sepurane atiku wes du nggo kowe..

C Bm Am Dm

Aku biyen mbok siakke

G C

Saiki manut dalane aku kowe du jodone

(Interlude) C G Am

Dm G C

Am Dm G C

C G Am

Atiku iki wes kadung loro

Dm G

Wes dadi kebacut ilang roso

Em A

Tresnoku wes sudo

Dm

Ra koyo dek jaman semono

G C

Atiku wes kanggo uwong liyo

(Chorus)

C G Am

Leda lede lungo teko sak penake..

Dm G C

Sepurane atiku wes du nggo kowe..

C Bm Am Dm

Aku biyen mbok siakke

G C

Saiki manut dalane aku kowe du jodone

C G Am

Leda lede lungo teko sak penake..

Dm G C

Sepurane atiku wes du nggo kowe..

C Bm Am Dm

Aku biyen mbok siakke

G C

Saiki manut dalane aku kowe du jodone

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)