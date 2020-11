Luna Maya Beber Hal yang Membuat Hubungannya Tidak Langgeng

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Luna Maya selalu saja gagal dalam menjalin hubungan cinta.

Luna Maya dapat menyimpulkan apa yang salah dari hubungan-hubungannya selama ini.

Pada sahabatnya, Ayu Dewi, artis kelahiran Bali tahun 1983 itu mengatakan, dia yang memegang kuasa atas keputusan, termasuk perasaannya.

Kegagalan di masa lalu, menurutnya adalah peran dia juga di dalamnya, karena mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak mungkin.

"Yang salah adalah gue, membiarkan gue lebih dalam, dalam hubungan yang seharusnya enggak usah," kata Luna dikutip dari kanal YouTube Mrs Ayu Dewi, Rabu (18/11/2020).

Lebih lanjut, Luna mengatakan, seharusnya ketika dia sudah merasa hubungan tersebut tidak mungkin dilanjutkan, dia langsung menyudahinya.

"Kalau dari awal kita merasa sudah tahu enggak bisa, ya kita kasih kesempatanlah, kalau memang enggak (bisa) harusnya cepat (diselesaikan), enggak usah dilama-lamain," tuturnya.

Luna dulu yang cenderung membiarkan, memaklumi, hingga semua terjadi berulang dalam waktu lama, sampai akhirnya hubungan kandas di tengah jalan.

Atas dasar itu, Luna tidak berani mengambil keputusan karena berpikir masih ada kemungkinan, padahal jika mengambil keputusan lebih cepat, semuanya tidak akan berlarut-larut.

"Gue salahnya, membiarkan diri gue terlalu ya sudahlah, it's okay, it's okay, akhirnya kelamaan, bye," kata Luna. (Kompas.com/Rintan Puspita)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ambil Pelajaran dari Kegagalan Hubungan, Luna Maya: yang Salah Adalah Gue"