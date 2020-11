Mitra Bentala Gelar Lokakarya Tentang DAS yang Berkelanjutan di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mitra Bentala menggelar lokakarya tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkelanjutan di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2020).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh berbagai elemen seperti Bappeda Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Lampung, kabupaten/kota, dan perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten/kota, perwakilan SCR Lampung, perwakilan piak swasta, ketua forum DAS Lampung dan Ketua BPDAS Lampung, perguruan tinggi, NGO dan pemerhati lingkungan dan media.

Direktur Mitra Bentala Mashabi menyampaikan, kegiatan tersebut dilatarbelakangi serta mempunyai tujuan untuk melihat gambaran atau potret DAS di Lampung.

"Kemudian, apa yang mesti dilakukan dan berharap semua elemen peserta yang hadir mempunyai komitmen untuk menjaga DAS yang ada di Lampung baik," kata Mashabi dalam siaran persnya, Kamis (19/11/2020).

Mashabi mengatakan, Lampung mempunyai DAS besar seperti DAS Way Seputih, DAS Way Semaka, DAS Way Tulangbawang, DAS Way Sekampung dan DAS Way Mesuji.

Menurut Mashabi, Mitra Bentala sebagai lembaga lingkungan harus memastikan ekologis atau keseimbangan ekosisitem DAS tidak terganggu.

"Berbicara tentang DAS, pasti bicara persoalan dari hulu sampai hilir yang bermuara ke wilayah pesisir dan laut," ucap Mashabi.

"Sehingga, penting untuk menjaga ekosistem pesisir, sebagai contoh, ketika air yang dialirkan dari hulu terjadi pencemaran dan bermuara ke wilayah pesisir, maka berdampak pada ekosistem pesisir," imbuh Mashabi.

Kepala Dinas Kehutanan Lampung Yayan Ruchyansyah mengungkapkan, sesuai UU 37/2014 dan PP 37/2012 DAS adalah suatu daerah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosisitem dengan sungai dan anak-anak sungainya.

"Fungsinya menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau, laut secara alami," kata Yayan.