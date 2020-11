Beli Mobil Suzuki di Persada Lampung Raya Bisa Dapat Hadiah Motor Sport

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT. Persada Lampung Raya bekerjasama dengan beberapa perusahaan leasing untuk mempermudah pelanggan Suzuki dalam melakukan pembelian kendaraan Suzuki. Promo penjulaan Akhir Tahun 2020 ini, Suzuki Persada Lampungraya menawarkan beragam penawaran menarik untuk calon konsumennya, baik berupa hadiah langsung maupun program cicilan menarik.

Bagi pembeli All New Ertiga bakal diganjar hadiah berupa satu unit Motor Suzuki Nex II. Sementara bagi yang meminang The Extraordinary SUV Suzuki XL7 dapat membawa pulang hadiah langsung Samsung Note 10 Plus.

Tak hanya itu saja, konsumen yang ingin membeli Suzuki XL7 berkesempatan mendapatkan 1 unit Motor Suzuki GSX R 150 dengan melakukan pembelian New Carry Rajanya Pick Up. Selain itu beberapa hadiah mulai dari Iphone dan juga Sepeda siap dibawa pulang pelanggan Suzuki yang melakukan pembelian kendaraan Suzuki dengan syarat & ketentuan yang berlaku. Tidak hanya berupa hadiah langsung, Suzuki berkomitmen dengan memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepuasan pelanggan.

Tidak hanya itu, akhir tahun 2020 Suzuki Persada Lampungraya juga memberikan promo khusus untuk pelanggan Suzuki yang melakukan service. Tersedia 2 paket service menarik yang bisa pelanggan dapatkan, diantaranya Paket Tuneup & Paket Ganti Oli. Paket Tuneup terdiri dari Tuneup, Oli Ecstar, Filter Oli, Filter Udara, dan Busi cukup dengan 675rb saja. Lalu Paket Ganti Oli terdiri dari Oli Ecstar dan Filter Oli yang bisa didapatkan cukup dengan 350rb.

Promo ini berlaku untuk unit Ertiga, Apv, Wagon R, Ignis, dan New Carry. Dapatkan juga Diskon 10% Sparepart & Jasa untuk pengerjaan selanjutnya.

Pelanggan dapat melakukan Booking Service melalui Telp, Website, ataupun lewat Aplikasi terbaru Suzuki Persada Lampungraya yaitu My Persada yang dapat di Download di Google Play Store.(*)