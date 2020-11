Chord Gitar dan Lirik Lagu Ilusi Tak Bertepi Vita Alvia, Cinta Mengapa Singgah Hihatiku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ilusi Tak Bertepi, yang dipopulerkan Vita Alvia.

Intro : Am

Am D Em Em

*)

Em

tak pernah lepas

Am

kau dalam ingatanku

D

tak pernah bisa

G

aku melupakanmu

C

ku jatuh cinta

Am

pada orang yang salah

B Em

kau kekasih sahabatku..

#)

D

rinduku ini bagaikan

G

di ujung hati

Am

cinta ini bagai

B

ilusi yang tak bertepi..

Reff:

Am D

cinta mengapa singgah di hatiku

G C

kau salah memilih tempat dan waktu

-G/B Am D

tak tahan aku menahan rasa

G

aku tersiksa…hoo u woo..

C D

cinta galau aku menimbang

G C

rasaku atau sahabatku

-G/B Am

pantaskah ku abaikan

D

hati yang menangis

Em

menginginkanmu..

Musik : Am D G C Am B Em..

Kembali ke *), #), Reff

Am D

hou wooo…Ooo..ooo..

Em

hoo uooo…..

Kembali ke : Reff

Outro : Em

