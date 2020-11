Chord Gitar Lagu Garis Terdepan Fiersa Besari, Lirik Lagu Garis Terdepan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, kunci gitar atau chord gitar Garis Terdepan dinyanyikan Fiersa Besari.

Simak juga, lirik lagu Garis Terdepan dalam chord gitar Fiersa Besari.

Intro: C/E Dm C/E Dm

C G/B Am G

Bilur makin terhampar

F Em Dm G

Dalam rangkuman asa

C G/B Am G

Kalimat hilang makna

F G C

Logika tak berdaya

C G/B Am G

Di tepian nestapa

F Em Dm G

Hasrat terbungkam sunyi

C G/B Am G

Entah aku pengecut

F G C

Entah kau tidak peka

Dm G

Ku mendambakanmu mendambakanku

Reff:

F Em

Bila kau butuh telinga tuk mendengar

Dm

Bahu tuk bersandar

G C

Raga tuk berlindung

F E

Pasti kau temukan aku

Am Fm

Di garis terdepan

Dm G C/E

Bertepuk dengan sebelah tangan

Music: C/E Dm C/E Dm

C G/B Am G

Kau membuatku yakin

F Em Dm G

Malaikat tak selalu bersayap

C G/B Am G

Biar saja menanti

F G C

Tanpa batas tanpa balas

Dm C

Tetap menjelma cahaya di angkasa

F

Yang sulit tertampik

Fm

Dan sukar tergapai