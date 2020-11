Gisel Akui Tahun Ini Tidak Menyenangkan Buat Dirinya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Gisella Anastasia atau Gisel pada 16 November 2020 genap berusia 30 tahun.

Spesial untuk ulang tahun kekasihnya itu, Wijaya Saputra alias Wijin memberikan bunga berukuran besar.

Tidak hanya itu, Wijin juga mengumpulkan orang-orang terdekat Gisel untuk makan bersama.

Ibu Gempi ini merasa sangat bahagia dan mengungkapkan terima kasihnya dalam sebuah unggahan di Instagram.

Bukan cuma berterima kasih, Gisel juga menyebut tahun ini bukan momen yang baik bagi dirinya.

“Ga habis habisnya kebaikan Tuhan buat aku sampai saat ini.. Walau keliatannya di mata dunia mungkin ini bukan suatu musim yg menyenangkan buat aku, tp damai sejahtera dari Engkau sungguh nyata d setiap hari demi hari yg aku lalui,” tulis Gisel dikutip Kompas.com dari akun Instagram-nya, @gisel_la, Kamis (19/11/2020).

Finalis Indonesian Idol musim ke-5 ini mengaku tidak pernah merasa takut karena selalu dekat dengan Tuhan dan orang-orang yang dia kasihi.

“Nothing to complain about krn penyertaanNya sempurna! Praise the Lord,” lanjut Gisel.

Gisella Anastasia lahir di Surabaya, 16 November 1990.

Diketahui, Gisel juga pernah menjadi salah satu sinden dalam acara komedi Opera Van Java.

Kabar terbaru, Gisel menghadiri panggilan polisi sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran video asusila yang menyeret dirinya. (Kompas.com/Vincentius Mario)

