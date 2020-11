Iskandar Widjaja Berani Puji Luna Maya Sampai Punya Julukan Sayang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Iskandar Widjaja sampai punya julukan sayang buat Luna Maya.

Kabar hubungan asmara yang terjalin antara Luna Maya dan Iskandar Widjaja santer terdengar.

Apalagi, saat pemain biola itu memamerkan foto dipeluk Luna Maya.

Kisah asmara model berusia 36 tahun ini penuh dengan lika-liku.

Ia pernah berpacaran dengan banyak pria tampan dan pengusaha, tapi semuanya kandas di tengah jalan.

Sebut saja Ariel NOAH, Reino Barack, Faisal Nasimuddin, hingga yang sekarang sedang ramai diberitakan adalah Iskandar Widjaja yang ternyata sosoknya bukan orang sembarangan.

Saksikan video berita selengkapnya disini:

Bahkan, bila sebelumnya malu-malu, kini Iskandar Widjaja blak-blakan puji Luna Maya sebagai perempuan istimewa, bahkan ia sudah punya panggilan kesayangan, duh apa ya?

Pemain biola Iskandar Widjaja mampu membuat Luna Maya jatuh hati.

Bahkan, pada laman Instagram yang diunggah pada Rabu (5/12/2018), pemain biola asal Jerman itu memberikan sebuah instrumen lagu Shawn Mendes, I Can Treat You Better.