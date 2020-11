LINK LIVE STREAMING Liga Inggris Live Tottenham vs Manchester City Minggu 22 November 2020

Ilustrasi Jose Mourinho. Tautan atau link live streaming Liga Inggris menampilkan live Tottenham vs Manchester City di Live Streaming Mola TV pada Minggu, 22 November 2020 pukul 00.30 WIB.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tautan atau link live streaming Liga Inggris pekan 9 yang menampilkan siaran live Tottenham vs Manchester City dapat dilihat dalam artikel ini.

Siaran live Tottenham vs Manchester City dapat disaksikan melalui Live Streaming Mola TV pada Minggu, 22 November 2020 pukul 00.30 WIB.

Tayangan Tottenham Hotspur vs Man City disiarkan langsung dari Tottenham Hotspur Stadium.

Jelang laga Tottenham Hotspur vs Man City, pelatih Spurs, Jose Mourinho menggambarkan bahwa dirinya sekarang adalah "The Experienced One" atau "Yang Berpengalaman".

Diketahui sebelumnya, Jose Mourinho dikenal sebagai "Special One".

Sebelumnya, saat Mourinho melatih Chelsea, pindah dari Porto sebagai pemenang Liga Champions pada 2004, dia menggambarkan dirinya sebagai "A Special One".

Julukan itu melekat sepanjang karier kepelatihannya.

Namun kini, Mourinho mengatakan, dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya.

Laga Tottenham Hotspur vs Man City bisa disaksikan melalui Live Streaming Mola TV.

