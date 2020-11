Liverpool vs Leicester City, Jadwal Lengkap Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-9

Ilustrasi. Liverpool vs Leicester City Liga Inggris Pekan ke-9

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liverpool vs Leicester City di Liga Inggris pekan ke-9 dijadwalkan pada Sabtu 21 November 2020.

Selain laga Liverpool vs Leicester, ada pertandingan tak kalah menarik Newcastle vs Chelsea dan Manchester United vs West Brom.

Liga Inggris pekan 9 akan dipanaskan duel big match tim papan atas Klasemen Liga Inggris Liverpool vs Leicester City.

Pertandingan Liverpool vs Leicester City dijadwalkan tayang di NET TV.

Live Streaming Liga Inggris Liverpool vs Leicester City juga bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Liga Inggris Mola TV.

Liga Inggris pekan ke-9 akan dibuka dengan pertandingan Chelsea vs Newcastle, Sabtu (21/11/2020) malam.

Liverpool vs Leicester City dan Manchester United vs West Brom disiarkan pukul 22.00 WIB.

Jadwal Liga Inggris pekan 9:

Sabtu, 21 November 2020

Newcastle vs Chelsea pukul 19.30 WIB