Chord Gitar dan Lirik Lagu Jam Rawan Nino feat Marion Jola, Kasih Jangan Buatku Berharap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Nino ‘RAN’ berkolaborasi dengan Marion Jola merilis lagu berjudul Jam Rawan, pada 4 September 2020, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Jam Rawan dinyanyikan Nino feat Marion Jola.

Chord Gitar Jam Rawan

[Intro]

G Dm C Cm G

Am

Kasih jangan buatku berharap

D G

Pada cinta yang tak pasti

E Am

Bila kau belum bisa berjanji

D G E

Bahwa kita 'kan bersama

Am

Kasih jangan lagi kau hantui

D G

Malam-malamku yang tenang

E Am

Satu sapa darimu 'kan buat

D G G7

Hati ini berantakan

[Chorus]

C D -C Bm

Bila engkau coba jadi diriku sehari

Em Am

Nanti juga kau pun mengerti

D

Rasanya lelah dipaksa hati

Dm G

Harus ingat dirimu lagi, oh

C D

Belum sembuh luka di hati

Bm Em

Kau sakiti aku lagi

Am D

Bila engkau terus muncul

G D G

Di jam yang rawan

Am

Kasih sialnya kau memahami

D G

Sulit hatiku melawan ho

E Am

Satu sapa darimu 'kan buat

D G G7

Hati ini berantakan

[Chorus]

C D -C Bm

Bila engkau coba jadi diriku sehari

Em Am

Nanti juga kau pun mengerti

D

Rasanya lelah dipaksa hati

Dm G

Harus ingat dirimu lagi, oh