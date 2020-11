Chord Gitar dan Lirik Lagu Percayalah Afgan ft Raisa, Aku yang Tak Akan Melepaskan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Percayalah adalah single terbaru milik Afgan yang turut berkolaborasi bersama Raisa.

Simak lirik lagu dan kunci gitar atau chord kunci gitar Percayalah dinyanyikan Afgan feat Raisa.

Chord Gitar Percayalah

Intro: D Bm..G F#m Em F#

B G#m

Aku yang tak akan melepaskan

E Em

Kamu yang menggenggam hatiku

B G#m

Kita takkan mungkin terpisahkan

E Em A

Biarlah terjadi apapun yang terjadi

D Bm

Aku yang tak bisa melepaskan

G Gm

Kamu yang miliki hatiku

E F# Bm

*Walau mungkin terlalu cepat

C A D

Bagi kita berdua untuk mengatakan

Reff:

Bm

Selamanya kita akan bersama

G F#m Em A Bm

Melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua

D7 G

Selamanya kita akan bersama

F#m-G F#m G A D Bm G

Takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah..

D Bm

Aku yang tak bisa melepaskan

G Gm

Kamu yang menggenggam hatiku

E F# Bm

*Walau mungkin terlalu cepat

C A D

Bagi kita berdua untuk mengatakan

Reff:

Bm

Selamanya kita akan bersama

G F#m Em A Bm

Melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua

D7 G

Selamanya kita akan bersama

F#m-Em F#m G A Bb C Am Dm

Takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah..

Bb C D

Percayalah...

Bb Gm A G# D# [Overtone: ½]

Hanya dirimu satu-satunya tercipta untukku.. Ho o

Reff:

F#m Bm

Selamanya kita akan bersama

G# Gm Fm Bb D# Gm Cm

Takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah..

G# Gm Fm Bb

Takkan ada keraguan kini dan nanti

G# Gm Fm Bb

Takkan ada keraguan ketika memilih..

D# Bm G A D#

Percayalah

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)