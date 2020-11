Chord Gitar dan Lirik Lagu Penipu Alus Vita Alvia, Neng Ngarep Kowe Tenanan Neng Mburi Kowe Adolan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Penipu Alus, yang dipopulerkan Vita Alvia.

(Intro) Am G G F G Am

Am

sayangmu kok apus apus

Am

tumindakmu kok sok bagus

G

gayamu sok tulus..

F Am

jebule kowe penipu alus

G Am

jebule kowe penipu alus..

(Intro) Am Am G F Am G Am

Am

sayangmu kok apus apus

Am

tumindakmu kok sok bagus

G

gayamu sok tulus..

F Am

jebule kowe penipu alus

G Am

jebule kowe penipu alus..

(Chorus)

Am

neng ngarep kowe tenanan

G Am

neng mburi kowe adolan

G F

seng nduwur tutupan

G Am

seng ngisor dagangan..

Am

mlipis klimis celono lepisan

G Am

mobil tibak'e silian

G F

ngalor ngidul golek sasaran

G Am

ngandalke manis omongan..

G Am

ngandalke manis omongan..

G

ati-ati penipu alus

F

ati-ati penipu alus

G

ati-ati penipu alus

F G Am

awas awas kowe keneng modus..

(Int.) Am... Am...

Am... Am...

Am Am G F Am G Am

Am

sayangmu kok apus apus

Am

tumindakmu kok sok bagus

G

gayamu sok tulus..

F Am

jebule kowe penipu alus

G Am

jebule kowe penipu alus..

(Chorus)

Am

neng ngarep kowe tenanan

G Am

neng mburi kowe adolan

G F

seng nduwur tutupan

G Am

seng ngisor dagangan..

Am

mlipis klimis celono lepisan

G Am

mobil tibak'e silian

G F

ngalor ngidul golek sasaran

G Am

ngandalke manis omongan..

G Am

ngandalke manis omongan..

G

ati-ati penipu alus

F

ati-ati penipu alus

G

ati-ati penipu alus

F G Am

awas awas kowe keneng modus..

F G

awas awas awas..

G Am

kowe keneng modus..

