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Chord Gitar Lagu Tiada Guna Elvy Sukaesih, Lirik Lagu Tiada Guna

Simak, kunci gitar atau chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih, serta lirik lagu Tiada Guna.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih.

Termasuk, lirik lagu Tiada Guna.

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Intro: A … G … . A . . G . . 

           F . . C . . Dm . . 
 
                 A                 Bb
 tiada mungkin kan bersemi
                 A                   Bb
 tiada mungkin kan berbunga
              Dm
 walau engkau sirami
           Gm         F
 sudah tiada berarti
 C                          Dm
 … pohon tlah lama mati
 
             A           Bb
 tiada guna rayuanmu
             A               Bb
 tiada guna cumbuanmu
         Dm
 hati telah membeku
         Gm         F
 tak seperti dahulu
 C                           Dm
 … jangan kau merayuku
 
Music: Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A   ( 2x ) 
             A . . Bb . . C . . Dm . . 
            Gm - A - Gm - Dm
 
 [ reff : ] 
 Dm
 jangan kau ucapkan cinta
      Dm                    C
 ku tak mau mendengarnya
 C                
 aku sudah tak percaya
 Bb                A
 akan adanya cinta
 
 int : Bb - A Bb - A - C Bb - A … . . 
 
 Dm
 cinta bagiku empedu
 Dm                     C
 pahit meresap ke tubuh
 C
 bagai tersayat sembilu
   Bb               A
 perih kedalam kalbu
 
             D
 sampai kini belum sirna
 sakit hati karena cinta
      Bb         Dm
 seorang pemuda
 
                 A                 Bb
 tiada mungkin kan bersemi
                 A                   Bb
 tiada mungkin kan berbunga
             Dm
 walau engkau sirami
           Gm         F
 sudah tiada berarti
 C                         Dm
 … pohon tlah lama mati
 
 music : Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A   ( 2x ) 

             A . . Bb . . C . . Dm . . 

            Gm - A - Gm - Dm
 
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Itulah, kunci gitar atau chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih, termasuk lirik lagu Tiada Guna. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)

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Elvy Sukaesih
jangan kau ucapkan cinta
ku tak mau mendengarnya
aku sudah tak percaya
akan adanya cinta
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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