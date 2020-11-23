Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Tiada Guna Elvy Sukaesih, Lirik Lagu Tiada Guna
Simak, kunci gitar atau chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih, serta lirik lagu Tiada Guna.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, kunci gitar atau chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih.
Termasuk, lirik lagu Tiada Guna.
Baca juga: Chord Gitar Lagu Closure Pamungkas, Lirik Lagu Closure
Baca juga: Chord Gitar Lagu Aku Tenang Fourtwnty, Lirik Lagu Aku Tenang
Intro: A … G … . A . . G . .
F . . C . . Dm . .
A Bb
tiada mungkin kan bersemi
A Bb
tiada mungkin kan berbunga
Dm
walau engkau sirami
Gm F
sudah tiada berarti
C Dm
… pohon tlah lama mati
A Bb
tiada guna rayuanmu
A Bb
tiada guna cumbuanmu
Dm
hati telah membeku
Gm F
tak seperti dahulu
C Dm
… jangan kau merayuku
Music: Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )
A . . Bb . . C . . Dm . .
Gm - A - Gm - Dm
[ reff : ]
Dm
jangan kau ucapkan cinta
Dm C
ku tak mau mendengarnya
C
aku sudah tak percaya
Bb A
akan adanya cinta
int : Bb - A Bb - A - C Bb - A … . .
Dm
cinta bagiku empedu
Dm C
pahit meresap ke tubuh
C
bagai tersayat sembilu
Bb A
perih kedalam kalbu
D
sampai kini belum sirna
sakit hati karena cinta
Bb Dm
seorang pemuda
A Bb
tiada mungkin kan bersemi
A Bb
tiada mungkin kan berbunga
Dm
walau engkau sirami
Gm F
sudah tiada berarti
C Dm
… pohon tlah lama mati
music : Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )
A . . Bb . . C . . Dm . .
Gm - A - Gm - Dm
Kembali ke: reff
Itulah, kunci gitar atau chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih, termasuk lirik lagu Tiada Guna. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
chord gitar Tiada Guna
chord Tiada Guna
kunci gitar Tiada Guna
lirik lagu Tiada Guna
Tiada Guna
Tiada Guna chord
chord gitar Elvy Sukaesih
chord Elvy Sukaesih
Elvy Sukaesih
jangan kau ucapkan cinta
ku tak mau mendengarnya
aku sudah tak percaya
akan adanya cinta
Tribunlampung.co.id
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Penipu Alus Vita Alvia, Neng Ngarep Kowe Tenanan Neng Mburi Kowe Adolan
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Bilang Maliq & D'essentials, Lebih dari Biasa Lebih Penuh Mesra
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Jam Rawan Nino feat Marion Jola, Kasih Jangan Buatku Berharap
|Chord Gitar dan Lirik Suara Hati Lagu Ayu Ting Ting, Haruskah Aku Nyanyikan Cintaku
|Chord Gitar dan Lirik Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth Indonesian Idol Junior