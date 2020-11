Artis Jessica Iskandar Nangis Baca Surat dari El Barack

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - El Barack tulis surat penuh haru untuk Jessica Iskandar. Buat sang ibu ingin menangis.

Jessica Iskandar hingga kini masih menetap di Bali bersama putra semata wayangnya, El Barack.

Keputusan tersebut diambil setelah jalinan asmara Jessica Iskandar dan Richard Kyle kandas.

Jessica ingin fokus sembuh dari penyakit takikardia dan hipertiroid yang diidapnya.

Wanita yang akrab disapa Jedar itu dibuat terharu dengan surat tulisan tangan El Barack.

Saksikan video berita selengkapnya:

"I hope that you can love me so much.

Baca juga: Nia Ramadhani Komentari Video Syur Mirip Jessica Iskandar

Baca juga: Komentari Video Syur Mirip Jessica Iskandar, Nia Ramadhani: Lain Kali Bagusan Dong!

And I realy love you so so much," kata El Barack membacakan suratnya.

(Aku harap kamu bisa sangat mencintaiku. dan aku sangat mencintaimu)

Bocah enam tahun itu menyebut Jessica Iskandar sosok luar biasa.