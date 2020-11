Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Nama Lain Happy Asmara, Aku Merindu Sudah Sekian Kali 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Cinta Nama Lain, yang dipopulerkan Happy Asmara.

Capo di fret 6

(Intro) Am F G E Am..

Am F G E Am..

Am

kau tau jika.. cinta

F

enggan tinggalkan.. kita

G E Am

meskipun raga.. terpisah samudra

Am

nadi rindu makin.. biru

F

penuh sesakkan.. kalbu

G E Am

tetap nafasku.. lirihkan namamu..

Dm G

aku merindu.. sudah sekian kali

C F

aku tertawa.. sudah bertubi tubi

Dm

menangis di serambi

E

memeluk cahaya bulan

Am A

kau juga kah.. hoowo..

Dm G

merasakan.. gemetarku..

C

meremang tengkuk..

F

di semiliri angin

Bm E

disanamu.. dimanamu..

E Am

adakah aku.. bersamamu..

(Int.) Dm G C F

Dm Bm E Am A

C#m Dm G

aku merindu.. sudah sekian kali

C F

aku tertawa.. sudah bertubi tubi

Bm

menangis di serambi

E

memeluk cahaya bulan

Am A

kau juga kah.. hoowo..

Dm G

merasakan.. gemetarku..

C

meremang tengkuk..

F

di semiliri angin

Bm E

disanamu.. dimanamu..

E Am

adakah aku.. bersamamu..

Am

kau tau jika.. cinta

F

enggan tinggalkan.. kita

G E Am

kini kata cinta.. nama lain kita..

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)