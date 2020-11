Chord Gitar Lagu Jaga Selalu Hatimu Seventeen, Lirik Lagu Jaga Selalu Hatimu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, kunci gitar atau chord gitar Jaga Selalu Hatimu yang dipopulerkan Band Seventeen.

Termasuk, lirik lagu Jaga Selalu Hatimu dalam chord Seventeen.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Closure Pamungkas, Lirik Lagu Closure

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bojomu Semangatku Happy Asmara, Lirik Lagu Bojomu Semangatku

Dm G C

Kau jaga selalu hatimu

A Dm G C

Saat jauh dariku tunggu aku kembali

Intro : Dm G C A Dm G C

Dm G C A Dm G

C F

Mencintaimu aku tenang

C F

Memilikimu aku ada

Dm G

Di setiap engkau membuka mata

C F

Merindukanmu slalu ku rasakan

C F

Slalu memelukmu penuh cinta

Dm G

Itu yang selalu aku inginkan

F Em Dm

Kau mampu membuatku

C

tersenyum

F Em Dm

Dan kau bisa membuat nafasku

G C

lebih berarti

Reff:

Dm G C

Kau jaga selalu hatimu

A Dm G

Saat jauh dariku tunggu aku

C

kembali

Dm G C

Ku mencintaimu selalu

A Dm G

Menyayangimu sampai akhir

C

menutup mata

Musik : D# Bb C 3x

D# Bb G