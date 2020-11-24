Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Syahdu Rhoma Irama, Lirik Lagu Syahdu
berikut, chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama, serta lirik lagu Syahdu dalam kunci gitar atau chord gitar Rhoma Irama.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama.
Simak juga lirik lagu Syahdu dalam kunci gitar atau chord gitar Rhoma Irama.
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Intro : G Am D G
G Am
Ha...Ha....
D G
Ha..Aaaaa..aaa
Musik: F C G
G Am F G
Bila kamu didekatku.. hati rasa.. Syahdu
G Am F G
Satu hari tak bertemu .. Hati rasa Rindu
Bm Em G
kuyakin ini semua...perasaan Cinta
Bm C G
tetapi hatiku malu..untuk menyatakannya
G Am C G
Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu
G Am C G
Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu
Musik : G C D G
Reff:
G A C G
Bila cintaku terbalas…Oh..Bahagia sekali
G A C G
tapi bila tak terbalas…ku tak sakit hati
Musik:Am G Am G
G A C G
kar'na aku menyadari..siapa aku ini
G A C G
tak sepadan tak setinggi…tak patut kau cintai
Am G Am G
cukup bahagia hatiku…bila bertemu denganmu
Am G Am G
cukup bahagia hatiku…dapat memandang wajahmu
G Am F G
Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu
G Am F G
Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu
Bm Em G
kuyakin ini semua...perasaan Cinta
Bm C G
tetapi hatiku malu..untuk menyatakannya
G Am C G
Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu
G Am C G
Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu
Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Syahdu - Rhoma Irama, Bila Kamu Didekatku Hati Rasa Syahdu
Itulah, kunci gitar atau chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama, serta lirik lagu Syahdu.
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