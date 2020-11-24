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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Syahdu Rhoma Irama, Lirik Lagu Syahdu

berikut, chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama, serta lirik lagu Syahdu dalam kunci gitar atau chord gitar Rhoma Irama.

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Ilustrasi Rhoma Irama. Simak, chord gitar atau kunci gitar Syahdu milik Rhoma Irama, serta lirik lagu Syahdu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama.

Simak juga lirik lagu Syahdu dalam kunci gitar atau chord gitar Rhoma Irama.

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Intro : G Am D G

G Am
Ha...Ha....
D G
Ha..Aaaaa..aaa

Musik: F C G

G Am F G
Bila kamu didekatku.. hati rasa.. Syahdu
G Am F G
Satu hari tak bertemu .. Hati rasa Rindu
Bm Em G
kuyakin ini semua...perasaan Cinta
Bm C G
tetapi hatiku malu..untuk menyatakannya

G Am C G
Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu
G Am C G
Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu

Musik : G C D G 

Reff:
G A C G
Bila cintaku terbalas…Oh..Bahagia sekali
G A C G
tapi bila tak terbalas…ku tak sakit hati

Musik:Am G Am G

G A C G
kar'na aku menyadari..siapa aku ini
G A C G
tak sepadan tak setinggi…tak patut kau cintai
Am G Am G
cukup bahagia hatiku…bila bertemu denganmu
Am G Am G
cukup bahagia hatiku…dapat memandang wajahmu

G Am F G
Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu
G Am F G
Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu
Bm Em G
kuyakin ini semua...perasaan Cinta
Bm C G
tetapi hatiku malu..untuk menyatakannya

G Am C G
Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu
G Am C G
Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Syahdu - Rhoma Irama, Bila Kamu Didekatku Hati Rasa Syahdu

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama, serta lirik lagu Syahdu.

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Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Solo
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