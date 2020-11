Chord Gitar Lagu Syahdu Rhoma Irama, Lirik Lagu Syahdu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama.

Simak juga lirik lagu Syahdu dalam kunci gitar atau chord gitar Rhoma Irama.

Intro : G Am D G

G Am

Ha...Ha....

D G

Ha..Aaaaa..aaa

Musik: F C G

G Am F G

Bila kamu didekatku.. hati rasa.. Syahdu

G Am F G

Satu hari tak bertemu .. Hati rasa Rindu

Bm Em G

kuyakin ini semua...perasaan Cinta

Bm C G

tetapi hatiku malu..untuk menyatakannya

G Am C G

Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu

G Am C G

Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu

Musik : G C D G

Reff:

G A C G

Bila cintaku terbalas…Oh..Bahagia sekali

G A C G

tapi bila tak terbalas…ku tak sakit hati

Musik:Am G Am G

G A C G

kar'na aku menyadari..siapa aku ini

G A C G

tak sepadan tak setinggi…tak patut kau cintai

Am G Am G

cukup bahagia hatiku…bila bertemu denganmu

Am G Am G

cukup bahagia hatiku…dapat memandang wajahmu

G Am F G

Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu

G Am F G

Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu

Bm Em G

kuyakin ini semua...perasaan Cinta

Bm C G

tetapi hatiku malu..untuk menyatakannya

G Am C G

Bila kamu didekatku..hati rasa..Syahdu

G Am C G

Satu hari tak bertemu..Hati rasa Rindu

Chord Kunci Gitar dan Lirik Syahdu - Rhoma Irama

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Syahdu dinyanyikan Rhoma Irama, serta lirik lagu Syahdu.