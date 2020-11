Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlambat Sudah Hanin Dhiya, Tak Salah Bila Aku Memimpikanmu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Terlambat Sudah adalah single anyar milik Hanin Dhiya dirilis pada 13 November 2020, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Terlambat Sudah dinyanyikan Hanin Dhiya.

Chord Gitar Terlambat Sudah

Capo fret 4

[Intro]

F Em Dm G

F Em Dm G

[Verse]

G Dm

bisakah ku ulang lagi

G C G

saat waktu masih di pihak kita

Am Dm

akan ku ucap setiap hari

F Bb G

kalimat cinta hanya untukmu

Em Am Dm G

kini hanya maaf yang bisa terucap

-F Em Am Bb G

tanpa tahu apa yang akan engkau jawab

[Chorus]

C E F

tak salah bila aku memimpikanmu

G

menjadi salah ketika ku

Am-Dm -G -D

mengha-rap-kan-mu

F G Em Am

kamu yang jauh disana

Bb G

dan telah bersama dia

[Int]

F C D# G

Dm

menyesal selalu terakhir

G C G

disaat semua telah terjadi

Am A Dm

semua kini jadi kenangan

F G

kau tak ada di sisiku lagi

Em Am Dm G

kini hanya maaf yang bisa terucap

-F Em Am Bb G

tanpa tahu apa yang akan engkau jawab

[Chorus]

C E F

tak salah bila aku memimpikanmu

G

menjadi salah ketika ku

Am-Dm -G -D

mengha-rap-kan-mu

F G Em Am

kamu yang jauh disana

Bb G G#

dan telah bersama dia

[Overtune]

C# F F#

ku yang salah dulu sia-siakanmu

G#

tak pernah peka

-F Bbm D#m G#-D#

dan tak pernah anggap kau a-da

F# G# Fm

sekarang semua tlah terjadi

Bbm B G# Bbm D#

tapi kini semua sudah terlambat

D#m G# C#

terlambat sudah

Baca juga: Chord Gitar Garis Terdepan Fiersa Besari, Lirik Lagu Garis Terdepan

Baca juga: Chord Gitar Lagu Takkan Ada Cinta yang Lain Dewa 19, Lirik Lagu Takkan Ada Cinta yang Lain

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Nama Lain Happy Asmara, Aku Merindu Sudah Sekian Kali

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)