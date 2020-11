BPJAMSOSTEK Sabet 2 Penghargaan Dalam Ajang Digital Marketing & Human Capital Award 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia hingga saat ini tak pernah menjadi penghambat bagi BPJAMSOSTEK untuk terus berprestasi.

Meski tak dapat dipungkiri bahwa pandemi ini banyak memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia, BPJAMSOSTEK berhasil melakukan pengelolaan pemasaran dan sumber daya manusia yang strategis dan inovatif, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal tersebut berhasil membawa BPJAMSOSTEK meraih dua penghargaan sekaligus dalam ajang Digital Marketing & Human Capital Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Business News Indonesia.

Kali ini BPJAMSOSTEK mendapatkan apresiasi dan penghargaan The Best Overall for Digital Marketing & Human Capital untuk kategori organisasi dan The Best Chief of Human Capital Officer 2020 yang diraih oleh Naufal Mahfudz, Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK, untuk kategori individu.

Dua trofi penghargaan yang diterima langsung oleh Naufal Mahfudz ini tentunya menjadi pelengkap prestasi yang diraih BPJAMSOSTEK di tahun-tahun sebelumnya.

Penyerahan penghargaan dilakukan pada Rabu (25/11/2020) di Hotel Mulia Senayan dengan menjalankan prosedur dan tata cara Adaptasi Kebiasaan Baru yang ketat.

Turut hadir secara virtual dalam acara tersebut Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai keynote speaker.

Penganugerahan Digital Marketing & Human Capital Awards 2020 dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penghargaan tertinggi di bidang marketing dan human capital bagi institusi-institusi di Indonesia, baik lembaga pemerintah, badan usaha milik negara maupun perusahaan swasta.

Ajang ini melibatkan dewan juri yang merupakan ahli dan profesional dari berbagai unsur, diketuai oleh Priyantono Rudito, serta diikuti oleh ratusan lembaga, BUMN, dan perusahaan besar di Indonesia.

Tidak kurang 600 institusi yang diriset dan dinilai oleh dewan juri Digital Marketing & Human Capital Awards 2020.