Chord Gitar dan Lirik Lagu Kalah Cepet Nella Kharisma, Sepet Ning Pinggir Embong 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kalah Cepet, yang dipopulerkan Nella Kharisma.

Intro : C..

C G

Sepet ning pinggir embong

Am Em

Kalah cepet di saut uwong

F C

Telat ngomong tresno

F G

Cintamu digondol wong liyo

C G

Nelongso rasane

Am Em

Sing tak tresno ono sing nduwe

F C

Nyapo tresno tak pendem

F G C

Yen wes getun sambat kalih sinten

Music : C..G..Am..Em..

F..C..F..G..

(2x) C

(*)

C

Abote nyonggo tresno

Am

Mung di simpen neng njero dodo