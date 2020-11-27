Chord Gitar
Chord Gitar dan Lirik Lagu Blue Jeans Gangga Kusuma, Calling You Late at Night
Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Blue Jeans dinyanyikan Gangga Kusuma.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Penyanyi pendatang baru, Gangga Kusuma atau Gangga, baru saja merilis single kedua miliknya berjudul "Blue Jeans".
Berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Blue Jeans dinyanyikan Gangga Kusuma.
Chord Gitar Blue Jeans
G D Em Dm
Calling you late at night
C G
Talking bout nothin'
C D
But we’re always laughing
G D
These dumb conversations
Em Dm
They raise my affections
C G
Those were the good times
Am D
And i miss the old times
C Bm
Have i told you lately
Am D
That i miss you badly
G D
Sometimes i wish
Em Dm C G
That i could still call you mine
Am D
Still call you mine
G D
Now all i’ve got is
Em Dm
The stain on my blue jeans
C Bm
The only way i could
Am D G
Remember that you were once mine
G D Em Dm
Your voice were lullabies
C G
I would be list’nin’
C D
Till i was sleeping
G D
But our situations
Em Dm
It stopped our relations
C Bm
Why did we end it?
Am D
Don’t want to believe it
C Bm
Cuz i’m feelin lately
Am D
That i miss you badly
G D
Sometimes i wish
Em Dm C G
That i could still call you mine
Am D
Still call you mine
G D
Now all i’ve got is
Em Dm
The stain on my blue jeans
C Bm
The only way i could
Am D G
Remember that you were once mine
G D
Sometimes i wish
Em Dm C G
That i could still call you mine
Am D
Still call you mine
G D
Now all i’ve got is
Em Dm
The stain on my blue jeans
C Bm
The only way i could
Am D G
Remember that you were once mine
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(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
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