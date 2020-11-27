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Chord Gitar dan Lirik Lagu Mencla Mencle Jihan Audy, Asline Uwes Suwi Aku Ngempet Roso Iki
Berikut, lirik lagu Mencla Mencle dan kunci gitar Mencla Mencle atau chord gitar Mencla Mencle yang dipopulerkan Jihan Audy.
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Mencla Mencle Jihan Audy, Asline Uwes Suwi Aku Ngempet Roso Iki
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Mencla Mencle, yang dipopulerkan Jihan Audy.
[intro]
C G F G C
C
Isuke ngomong ngene
G
Bengine ngomong seje
Lambemu mencla mencle
C
Among nyusahne ae
Dm
Mendah kowe dadi aku
F
Jaremu setia
G C
Jebule amung ngapusi aku
C
Langit karo bumi
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Chord Gitar dan Lirik Lagu Mencla Mencle
jihan audy
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Lagu Mencla Mencle Jihan Audy
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung