Diam-diam Agnez Mo Dirikan Perusahaan Digital

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Agnez Mo yang telah 28 tahun mewarnai belantika hiburan, ternyata punya status baru.

Diam-diam Agnez Mo menjadi co-founder dari sebuah perusahaan digital yang berkolaborasi dengan industri hiburan, yakni Eventori.

Eventori adalah platform kolaborasi industri hiburan sebagai tempat bertemu yang memberi akses bagi para talenta, pelaku industri, dan sistem pendukung industri hiburan.

Eventori juga adalah media alternatif hiburan.

Agnez menyampaikan penjelasannya dalam diskusi Indonesia Entertainment Outlook 2021, di kantor Eventori di bilangan Jakarta Selatan, Senin (23/11/2020).

“Sudah setahun lebih saya dan kakak saya ikut mendirikan perusahaan ini. Kami dan para partners berkomitmen membangun industri hiburan Indonesia. Yang diperlukan adalah platform-platform alternatif sehingga para artis dapat fokus mengembangkan authenticity karyanya, tanpa didikte oleh media tertentu yang mendominasi,” kata Agnez, dikutip dari rilis resmi, Kamis (26/11/2020).

Dalam diskusi tersebut Agnez berujar, yang membuatnya punya energi yang panjang di industri hiburan adalah karena ia tidak terlalu memikirkan masalah bisnis dari karya-karyanya.

Baca juga: Agnez Mo Buat Melly Goeslaw Terharu

Baca juga: Artis Inisial ST dan MA Diduga Prostitusi Online di Jakarta, Kapolsek: Selebgram dan Pemain Film

"Waktu di studio, saya harus fokus, jujur pada diri sendiri, merasa happy, that this is what I want,” katanya.

Agnez menceritakan pengalamannya ketika ia mencoba berpikir lagu apa yang akan laku atau yang diinginkan pasar, konsentrasinya jadi buyar.

Bahkan dalam satu kesempatan, suaranya kacau karena menyanyikan lagu yang ditulis mengikuti selera pasar.