Hamish Daud Unggah Potretnya Bareng Raisa, Ekspresi Sang Istri Disorot Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hamish Daud unggah potret lucunya bersama sang istri, Raisa Andriana.

Potret itu memperlihatkan ekspresi keduanya yang sama-sama lucu.

Hamish yang sengaja menjulurkan lidahnya.Dan Raisa yang berekspresi seakan bertanya-tanya sambil melihat sang suami.

Hamish mengunggah foto ini sembari menuliskan ucapan terima kasih untuk Raisa.

Ia juga menuliskan kata-kata cinta untuk sang istri.

"Love you bub. Thanks for putting up with me," tulis Hamish pada caption.

Rupanya foto ini menuai beragam reaksi dari teman-teman Hamish serta warganet.

Banyak yang beranggapan jika keduanya sangat lucu di foto ini.

Terlebih ekspresi Raisa yang tak pernah ada di foto-foto sebelumnya yang Hamish unggah.