Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Mencla Mencle Jihan Audy, Asline Uwes Suwi Aku Ngempet Roso Iki

Berikut, lirik lagu Mencla Mencle dan kunci gitar Mencla Mencle atau chord gitar Mencla Mencle yang dipopulerkan Jihan Audy.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Mencla Mencle Jihan Audy, Asline Uwes Suwi Aku Ngempet Roso Iki
youtube.com
Chord Gitar dan Lirik Lagu Mencla Mencle Jihan Audy, Asline Uwes Suwi Aku Ngempet Roso Iki 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Mencla Mencle, yang dipopulerkan Jihan Audy.

[intro]

C   G   F G C

    C
Isuke ngomong ngene

     G
Bengine ngomong seje
Lambemu mencla mencle

      C
Among nyusahne ae

                  Dm
Mendah kowe dadi aku

       F
Jaremu setia

       G          C
Jebule amung ngapusi aku

   C
Langit karo bumi

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Chord Gitar dan Lirik Lagu
chord gitar
Lagu Mencla Mencle Jihan Audy
Lagu Jihan Audy
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Artis SH dan ST Ternyata Dibayar Satu Pelanggan, Ditangkap saat Hubungan Badan Bertiga di Hotel
Artis SH dan ST Ternyata Dibayar Satu Pelanggan, Ditangkap saat Hubungan Badan Bertiga di Hotel
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan