Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Alun-alun Madiun Woro Widowati, Lirik Lagu Alun-alun Madiun

chord gitar Alun-alun Madiun dinyanyikan Woro Widowati, serta lirik lagu Alun-alun Madiun

zoom-inlihat foto Chord Gitar Lagu Alun-alun Madiun Woro Widowati, Lirik Lagu Alun-alun Madiun
Youtube.com
Chord Gitar Lagu Alun-alun Madiun Woro Widowati, Lirik Lagu Alun-alun Madiun 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Alun-alun Madiun dinyanyikan Woro Widowati.

Termasuk, lirik lagu Alun-alun Madiun dalam kunci gitar atau chord Woro Widowati.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Siji Saklawase Woro Widowati, Lirik Lagu Siji Saklawase

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Mencla Mencle Jihan Audy, Asline Uwes Suwi Aku Ngempet Roso Iki

intro  :  Dm Gm C F A . . 

Dm                 C
koyo diiris iris rasane atiku
Bb                 F
 ngerti kowe saiki karo wong liyo
Gm                 Dm
rasane ati kaget semu ra percoyo
  Bb                   A  
nalikane moco undangan sing tak trimo . . 

int .  A - A Bb - Bb - A

  Dm                   C
nangis batinku lemes koyo tanpo doyo
Bb                     F
sak wise ngerti kowe karo aku tego
Gm                    Dm
seh durung ilang soko sak jeroning moto
      Bb
nalikane kowe ngucap
          A            
janji dek jaman semono . . 

int .  A - A - A - Bb  - A

reff  : 
           Dm
 ning alun alun madiun
          Gm
 mbiyen kowe ngucap tresno
 C
 janji ra bakal
       F            A
 pisah nganti akhir ndonyo . . 

           Dm
 ning alun alun madiun
         Gm
 biyen kenalan ning kono
 C
 sewu kenangan
            F            A
 tak simpen ning njero dodo . . 

 Bb
 nanging saiki
           Gm
 sing tak impi uwes sirno
  A
 ilang musno , 
                  Dm A - A - A - Bb  - A
 kowe rabi wong liyo . . 

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Chord Gitar Lagu Alun-alun Madiun
Woro Widowati
Lirik Lagu Alun-alun Madiun
Tribunlampung.co.id
Lagu Alun-alun Madiun Woro Widowati
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Artis SH dan ST Ternyata Dibayar Satu Pelanggan, Ditangkap saat Hubungan Badan Bertiga di Hotel
Artis SH dan ST Ternyata Dibayar Satu Pelanggan, Ditangkap saat Hubungan Badan Bertiga di Hotel
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan