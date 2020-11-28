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Chord Gitar Lagu Alun-alun Madiun Woro Widowati, Lirik Lagu Alun-alun Madiun
chord gitar Alun-alun Madiun dinyanyikan Woro Widowati, serta lirik lagu Alun-alun Madiun
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Alun-alun Madiun dinyanyikan Woro Widowati.
Termasuk, lirik lagu Alun-alun Madiun dalam kunci gitar atau chord Woro Widowati.
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intro : Dm Gm C F A . .
Dm C
koyo diiris iris rasane atiku
Bb F
ngerti kowe saiki karo wong liyo
Gm Dm
rasane ati kaget semu ra percoyo
Bb A
nalikane moco undangan sing tak trimo . .
int . A - A Bb - Bb - A
Dm C
nangis batinku lemes koyo tanpo doyo
Bb F
sak wise ngerti kowe karo aku tego
Gm Dm
seh durung ilang soko sak jeroning moto
Bb
nalikane kowe ngucap
A
janji dek jaman semono . .
int . A - A - A - Bb - A
reff :
Dm
ning alun alun madiun
Gm
mbiyen kowe ngucap tresno
C
janji ra bakal
F A
pisah nganti akhir ndonyo . .
Dm
ning alun alun madiun
Gm
biyen kenalan ning kono
C
sewu kenangan
F A
tak simpen ning njero dodo . .
Bb
nanging saiki
Gm
sing tak impi uwes sirno
A
ilang musno ,
Dm A - A - A - Bb - A
kowe rabi wong liyo . .
Chord Gitar Lagu Alun-alun Madiun
Woro Widowati
Lirik Lagu Alun-alun Madiun
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Lagu Alun-alun Madiun Woro Widowati
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