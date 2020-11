Chord Gitar Lagu Korban Janji Guyon Waton, Lirik Lagu Korban Janji 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Korban Janji dinyanyikan Guyon Waton.

Intro : F G C Am

Dm G C

F G C Am

Tanpo welas kowe lungo mbiyen kae

Dm G C

ra ono mesakne aku sitek wae

F G

ngabekti tresno anyarmu

Em Am

lalu kau tinggalkan aku

Dm G C

tersakiti sendiri di malam itu

F G C Am

Kowe lungo pas aku sayang sayange

Dm G C

tanpo pamit kowe ngadoh ngono wae

F G

aku ra ngerti salahku

Em Am

dan kau campakkan diriku

Dm G C

bersanding dengan kekasih barumu

Reff :

F G

Abot tak trimo

C Am

kanti ikhlas legowo

Dm G

sing tak arep kowe

C

ra disio-sio

F G

ben cukup mung aku

Em Am

korban janji manismu

Dm G

udan bledek kang dadi

C

saksiku

Song: F G Em Am Dm G C

F G Em Am Dm G C

F G C Am

Kowe lungo pas aku sayang sayange

Dm G C

tanpo pamit kowe ngadoh ngono wae

F G

aku ra ngerti salahku

Em Am

dan kau campakkan diriku

Dm G C

bersanding dengan kekasih barumu

