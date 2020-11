Chord Gitar Lagu Tentang Rindu Virzha, Lirik Lagu Tentang Rindu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tentang Rindu dinyanyikan Virzha.

Termasuk, lirik lagu Tentang Rindu dalam kunci gitar atau chord Virzha.

F G

Pagi telah pergi

Em Am G

Mentari tak bersinar lagi

F G

Entah sampai kapan

Em Am G

Ku mengingat tentang dirimu

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/N Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G C

Dan hadir di mimpiku rindu

F G

Dan waktu kan menjawab

Em Am G

Pertemuanku dan dirimu

F G

Hingga sampai kini

Em Am

Aku masih ada di sini

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G C

Dan hadir di mimpiku rindu

F G

Dan bayangmu

C G/B A

akan selalu bersandar di hatiku

F G

Janjiku pasti kan pulang bersamamu

[solo] C G/B Am A Dm Fm

C G/B A Dm Fm G

C G/B Am A Dm C Fm G

C G/B Am A F G

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C Fm G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G

Dan hadir di mimpiku

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C Fm G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G

Dan hadir di mimpiku

F G

Selalu di mimpiku

C

Rindu

Itulah, chord gitar Tentang Rindu dinyanyikan Virzha, serta lirik lagu Tentang Rindu dalam kunci gitar atau chord Virzha. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)