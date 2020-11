Potret Lawas Artis Marshanda saat Berlibur, 1 Foto Dapat Sorotan Gara-gara Lahiran

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Unggahan potret lawas artis Marshanda di Instagram pribadinya, mendapat sorotan dari netizen.

Belum lama ini, Marshanda mengunggah foto-foto lawas saat ia berlibur ke sejumlah negara.

Foto-foto lawas mantan istri Ben Kasyafani itu, saat ia mengunjungi Jepang, Yunani dan Australia.

Ibu dari Sienna Ameerah Kasyafani ini menyebut, tahun ini adalah waktunya untuk istirahat.

Pandemi Covid-19, membuat Caca, begitu ia akrab disapa, tak berpergian ke luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Maybe it’s time.. (mungkin ini saatnya)

To stop seeking everywhere for more signs, more learnings, more guidance.

(untuk berhenti mencari tanda apapun, lebih banyak pembelajaran maupun lebih banyak petunjuk di manapun)

And start believing again in The Creator that you already are, in and out.

(dan mulai percaya kepada Sang Pencipta, kamu sudah lengkap)