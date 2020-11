Tak Kuat Lihat Foto Ashanty dan Anang Berduaan di Ranjang, Aurel Tinggalkan Pesan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aurel mengomentari foto Ashanty dan Anang Hermansyah saat sedang beradegan di atas ranjang.

Anang dan Ashanty berpose di ranjang dengan mengenakan pakaian serupa merebahkan tubuh mereka sambil berpegangan dan bertatapan wajah satu sama lain.

Tak kuat dengan tingkah kedua orang tuanya yang bak pengantin baru tersebut, Aurel Hermansyah pun bereaksi.

Beberapa bulan belakangan ini, Ashanty memutuskan untuk memboyong keluarga besarnya pindah ke Bali sementara waktu.

Seluruh asisten serta para pegawainya juga ikut dibawa Ashanty untuk tinggal di Bali mengingat wabah Covid 19 yang belum juga reda hingga menghambat berbagai pekerjaannya di Jakarta.

Sayangnya, Aurel yang memiliki sejumlah pekerjaan di Jakarta harus kembali ke ibu kota setelah beberapa saat ikut rombongan kedua orang tuanya tinggal di Bali.

Meski tanpa kehadiran kekasih Atta Halilintar itu, baik Ashanty maupun Hermansyah tetap terlihat menikmati liburan mereka.

Mereka mengunjungi tempat - tempat wisata serta hotel - hotel mewah untuk mereka menginap.

Momen perjalanan romantis keduanya itu pun kerap kali dibagikan melalui unggahan akun media sosial mereka seperti yang terlihat diakun instagram pribadi @ashanty_ash, Rabu, (25/11/2020).

"Thank you for always being there for me, and thank you for making may leifr easier when life gets hard," ujar Ashanty pada keterangan unggahannya.