Chord Gitar dan Lirik Siji Saklawase Woro Widowati, Siji Selawase Sing Ono Neng Sandingku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Siji Saklawase dinyanyikan Woro Widowati.

Termasuk, lirik lagu Siji Saklawase dalam kunci gitar atau chord Woro Widowati.

Intro : G C -G/B Am D

G F E

padange sinar rembulan

Am D -C

sing nyekseni crito katresnan

Bm B Em D C

aku lan kowe.. saling ngucap janji

D

rabakal mblenjani..



G F E

kerlipe lintang neng awang

Am D -C

amung siji sing paling terang

Bm B Em D C

kowe sing tak sayang.. rausah sumelang

D

bakal sesandingan..

Reff :

G

siji selawase

C

sing ono neng sandingku

D G -Am

nganti tekan pungkasan umurku

B Em D A

nganti Gusti mundhut u..rip..ku

C D G

sliramu tetep neng atiku..

Musik : C D B Em-D-A D..

G F E

kerlipe lintang neng awang

Am D -C

amung siji sing paling terang

Bm B Em D C

kowe sing tak sayang.. rausah sumelang

D

bakal sesandingan..

Reff :

G

siji saklawase

C

sing ono neng sandingku

D G -Am

nganti tekan pungkasan umurku

B Em D A

nganti Gusti mundhut u..rip..ku

C D G

sliramu tetep neng atiku..

G

siji saklawase

C

sing ono neng sandingku

D G -Am

nganti tekan pungkasan umurku

B Em D A

nganti Gusti mundhut u..rip..ku

C D G-D/F#-Em-D

sliramu tetep neng atiku..

C D G C D G

sliramu tetep neng atiku..

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Siji Saklawase - Woro Widowati, Sliramu Tetep Neng Atiku

Itulah chord gitar Siji Saklawase dinyanyikan Woro Widowati, serta lirik lagu Siji Saklawase dalam kunci gitar atau chord Woro Widowati. (Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)