Chord Gitar Lagu Ain't For Rookies Elephant Kind, Lirik Lagu Ain't For Rookies

Well, I left my lover

D

'Cus she's been so bad oh

G D

I never have loved her

I never wanted more

G D

In the middle

There's somethin' in the river

D F#

There's somethin' in the river

C G

If you looked a little deeper

C

You'd find what you look for

G D

Well, I found a new girl

D

She's lovely, I love her

G D

Fuck everything that I heard about me and her

D G D

(Bam you gonna do this? You gonna do this? Then don't fucking stop)

There's somethin' in the river

D F#

There's somethin' in the river

C G

If you looked a little deeper

C

You'd find what you look for

G D

