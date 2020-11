Chord Gitar Lagu Cinta di Ujung Nafas Wali, Lirik Lagu Cinta di Ujung Nafas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta di Ujung Nafas dinyanyikan Wali.

Termasuk, lirik lagu Cinta di Ujung Nafas dalam kunci gitar atau chord Wali.

Intro : C

Dm G G



C Em Am G

sayangku cintaku datanglah kemari

F Dm G

dan kau duduklah di sampingku

C Em Am G

ku ingin katakan kau cinta terakhir

F Dm G

ku sampai hembuskan nafasku..



*)

F C G C

dalam dadaku pasti ada kamu

F C G C

di suaraku ini harapanku..



Reff

F

ku harap kau yang ada di samping

G C

saat nanti ku tutup usia

F

dan kau yang terakhir ku lihat

G C

sebelum ku menutup mata..



Dm

dan ku harap kau yang jadi

G C..

cinta di ujung nafasku..



Int. C



C Em Am G

sehidup semati seduka bahagia

F Dm G

setangis setawa berdua..



Kembali ke : *), Reff



Musik : C Dm G C

Dm G C



Kembali ke : *), Reff



Dm

dan ku harap kau yang jadi

G C

cinta di ujung nafasku..



Dm

dan ku harap kau yang jadi

G C

cinta di ujung nafasku..

Itulah, chord gitar Cinta di Ujung Nafas dinyanyikan Wali, serta lirik lagu Cinta di Ujung Nafas dalam kunci gitar atau chord Wali.

