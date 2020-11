Chord Gitar Lagu Cinta Ini Kita yang Punya Repvblik, Lirik Lagu Cinta Ini Kita yang Punya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Ini Kita yang Punya dinyanyikan Repvblik.

[Intro]

C..F..G..Am..

Dm..G..C..

F G C

..Genggam tangan ini

F G Am

..percaya padaku..

F G C -G/B Am

..meski ada yang membenci

F G

..ini cinta kita..

F G C

..Jalan masih panjang

F G Am -G

..tak usah hiraukan

F G C -G/B Am

..tentang mereka yang tak sudi

-G D F G

melihat..cinta kita..

[Reff]

C F G C

Biarkanlah saja..terserah apa

-G/B Am F G

mereka berkata..tentang kita

C F G Am

cinta ini kita..yang punya

F G C

susah senang ini hidup kita..

[Interlude]

F..G..

F G C

..Jalan masih panjang

F G Am -G

..tak usah hiraukan

F G C -G/B Am

..tentang mereka yang tak sudi

-G D F G

melihat..cinta kita..

[Reff]

C F G C

Biarkanlah saja..terserah apa

-G/B Am F G

mereka berkata..tentang kita

C F G Am

cinta ini kita..yang punya

F G C

susah senang ini hidup kita..

[Musik]

Am..F..G..C..

Dm..G..

[Reff]

C F G C

Biarkanlah saja..terserah apa

-G/B Am F G

mereka berkata..tentang kita

C F G Am

cinta ini kita..yang punya

F G C G

susah senang ini hidup kita..

C F G C

Biarkanlah saja..terserah apa

-G/B Am F G

mereka berkata..tentang kita

C F G Am

cinta ini kita..yang punya

F G C

susah senang ini hidup kita..

F G C

susah senang ini hidup kita..

