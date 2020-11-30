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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Haru Biru NTRL, Lirik Lagu Haru Biru

Simak, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL. Termasuk, lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.

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Dokumentasi Rajawali Indonesia/Wartakotalive.com
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Haru Biru NTRL, Lirik Lagu Haru Biru 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL.

Termasuk, lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.

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F#5 A#5

F#5 A#5 F#5 B5 C5
F#5 A#5 F#5 B5 C5
Haru biru bagai tenggelam jauh ke dasar kalbu
pandangan ke dalam nikmat anugerah Yang Maha Kuasa

D5            B5              C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5            B5           C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
D5             B5             C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5            B5          C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

F#5 A#5 F#5 B5 C5

F#5 A#5 F#5 B5 C5
Aku tak pernah lupa mensyukuri karunia
Mentertawakan luka menangisi gembira

D5             B5             C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5            B5          C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
D5            B5              C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5            B5          C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

F#5 A#5 F#5 A#5

D5 B5 C5
D5 B5 C5

D5            B5             C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5            B5           C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
D5             B5             C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5            B5          C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

Itulah, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL, serta lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)

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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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