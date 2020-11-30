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Chord Gitar Lagu Haru Biru NTRL, Lirik Lagu Haru Biru
Simak, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL. Termasuk, lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL.
Termasuk, lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.
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F#5 A#5
F#5 A#5 F#5 B5 C5
F#5 A#5 F#5 B5 C5
Haru biru bagai tenggelam jauh ke dasar kalbu
pandangan ke dalam nikmat anugerah Yang Maha Kuasa
D5 B5 C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5 B5 C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
D5 B5 C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5 B5 C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
F#5 A#5 F#5 B5 C5
F#5 A#5 F#5 B5 C5
Aku tak pernah lupa mensyukuri karunia
Mentertawakan luka menangisi gembira
D5 B5 C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5 B5 C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
D5 B5 C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5 B5 C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
F#5 A#5 F#5 A#5
D5 B5 C5
D5 B5 C5
D5 B5 C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5 B5 C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
D5 B5 C5
oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya
D5 B5 C5
bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur
Itulah, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL, serta lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.
(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
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