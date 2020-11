Chord Gitar Lagu Haru Biru NTRL, Lirik Lagu Haru Biru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL.

lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.

F#5 A#5

F#5 A#5 F#5 B5 C5

F#5 A#5 F#5 B5 C5

Haru biru bagai tenggelam jauh ke dasar kalbu

pandangan ke dalam nikmat anugerah Yang Maha Kuasa

D5 B5 C5

oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya

D5 B5 C5

bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

D5 B5 C5

oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya

D5 B5 C5

bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

F#5 A#5 F#5 B5 C5

F#5 A#5 F#5 B5 C5

Aku tak pernah lupa mensyukuri karunia

Mentertawakan luka menangisi gembira

D5 B5 C5

oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya

D5 B5 C5

bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

D5 B5 C5

oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya

D5 B5 C5

bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

F#5 A#5 F#5 A#5

D5 B5 C5

D5 B5 C5

D5 B5 C5

oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya

D5 B5 C5

bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

D5 B5 C5

oh betapa nikmatnya oh begitu indahnya

D5 B5 C5

bermandi hujan di kala jaya tercebur lumpur sewaktu hancur

Itulah, chord gitar Haru Biru dinyanyikan NTRL, serta lirik lagu Haru Biru dalam kunci gitar atau chord NTRL.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)