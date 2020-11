Chord Gitar Lagu Kekasih Impian Natta Reza, Lirik Lagu Kekasih Impian 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Kekasih Impian dinyanyikan Natta Reza.

chord gitar Kekasih Impian dinyanyikan Natta Reza.

C G

Aku tak pernah meminta

Bb A Dm

Sosok pendamping sempurna

Fm C

Cukup dia yang selalu

Dm

Sabar menemani

G C

dalam kekuranganku

C G

Namun Tuhan menghadirkan

Bb A Dm

Kamu wanita terhebat

Fm C Am

Kuat tak pernah mengeluh

Dm G C

Bahagiaku s'lalu bersamamu

C F

Andai ada keajaiban

-Em Dm C

Ingin ku ukirkan namamu

G

diatas bintang bintang angkasa

Gm A Dm

Angkasa agar semua tahu

Fm C Am

Kau berarti untukku

Dm G C

Selama-lamanya kamu milikku

C G

Kini telah ku buktikan

Bb A Dm

Kamu pendamping setia

Fm C Am

Kuat tak pernah mengeluh

Dm G C

Bahagiaku s'lalu bersamamu

C F

Andai ada keajaiban

Em Dm C

Ingin ku ukirkan namamu

G

diatas bintang bintang angkasa

Gm A Dm

Angkasa agar semua tahu

Fm C Am

Kau berarti untukku

Dm G C

Selama-lamanya kamu milikku

Gm C F

Namun kusadari diriku

Bb F/A Gm

Takkan mampu selalu

A Dm D

Bahagiakan kamu ooo

Gm C F

Tapi akan ku perjuangkan

Bb F/A Gm

Untukmu yang terhebat

F D# G

Kekasih impian ouwo oo

C F

Andai ada keajaiban

C# F#

Andai ada keajaiban

Fm D#m C#

Ingin ku ukirkan namamu

G#

diatas bintang bintang

G#m A# D#m

Angkasa agar semua tahu

F#m C# A#m

Kau berarti untukku

D#m C#/F

Selama-lamanya owowo hu

F# G# C#

Selama lamanya ~ kamu milikku

