Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Langit Biru Cokelat, Lirik Lagu Langit Biru

Simak, chord gitar Langit Biru dinyanyikan Cokelat. Termasuk, lirik lagu Langit Biru dalam kunci gitar atau chord Cokelat.

zoom-inlihat foto Chord Gitar Lagu Langit Biru Cokelat, Lirik Lagu Langit Biru
Tribunnews.com
Ilustrasi. Chord Gitar Lagu Langit Biru Cokelat, Lirik Lagu Langit Biru 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Langit Biru dinyanyikan okelat.

Termasuk, lirik lagu Langit Biru dalam kunci gitar atau chord Cokelat.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Doa Untuk Kamu Aviwkila, Lirik Lagu Doa Untuk Kamu

Baca juga: Chord Gitar Lagu Aint For Rookies Elephant Kind, Lirik Lagu Aint For Rookies

E                               F#m
Oh langit biru indah di sana
E                              F#m
Sambut hariku 'tuk raih asa
B            A                B       A
Sekian lama tunggu hadirnya... Ooh

E                                 F#m
Oh langit biru dengar kisahku (kisahku)
E                           F#m
Rindu hatiku ingin bertemu (bertemu)
B          A               B         A
Bawa daku dalam damaimu

E F#m E F#m 

E                                F#m
Oh langit biru dengar kisahku (kisahku)
E                            F#m
Rindu hatiku ingin bertemu (bertemu)
B         A               B          A
Bawa daku dalam damaimu

       E             G#m
Oh, andai kudapat
              F#m                B
Terbang ke sana 'tuk segera jumpa dirinya
E             G#m
Andai kudapat 
          F#m                   B
Selalu bersama, 'kan kuraih semua bahagia

E F#m E F#m
E F#m G#m A

       E            G#m
Oh, andai kudapat
              F#m                B
Terbang ke sana 'tuk segera jumpa dirinya
E             G#m
Andai kudapat
          F#m                   B
Selalu bersama, 'kan kuraih semua bahagia....

E   G#m
Kudapat
              F#m             B
Terbang ke sana 'tuk segera jumpa dirinya
E             G#m
Andai kudapat
          F#m                   B                           E
Selalu bersama, 'kan kuraih semua bahagia....

Itulah, chord gitar Langit Biru dinyanyikan Cokelat, serta lirik lagu Langit Biru dalam kunci gitar atau chord Cokelat.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)

Tags
chord gitar Langit Biru
chord Langit Biru
Langit Biru chord
chord lagu Langit Biru
kunci gitar Langit Biru
lirik lagu Langit Biru
chord gitar Cokelat
chord Cokelat
chord dan lirik
Oh langit biru indah di sana
Oh andai kudapat 
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Detik-detik Bocah Terlindas Mobil di Pom Bensin, Orangtua Lalai Awasi Anak saat Isi BBM
Viral Video Detik-detik Bocah Terlindas Mobil di Pom Bensin, Orangtua Lalai Awasi Anak saat Isi BBM
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan