Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Langit Biru Cokelat, Lirik Lagu Langit Biru
Simak, chord gitar Langit Biru dinyanyikan Cokelat. Termasuk, lirik lagu Langit Biru dalam kunci gitar atau chord Cokelat.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Langit Biru dinyanyikan okelat.
Termasuk, lirik lagu Langit Biru dalam kunci gitar atau chord Cokelat.
Baca juga: Chord Gitar Lagu Doa Untuk Kamu Aviwkila, Lirik Lagu Doa Untuk Kamu
Baca juga: Chord Gitar Lagu Aint For Rookies Elephant Kind, Lirik Lagu Aint For Rookies
E F#m
Oh langit biru indah di sana
E F#m
Sambut hariku 'tuk raih asa
B A B A
Sekian lama tunggu hadirnya... Ooh
E F#m
Oh langit biru dengar kisahku (kisahku)
E F#m
Rindu hatiku ingin bertemu (bertemu)
B A B A
Bawa daku dalam damaimu
Oh, andai kudapat
F#m B
Terbang ke sana 'tuk segera jumpa dirinya
E G#m
Andai kudapat
F#m B
Selalu bersama, 'kan kuraih semua bahagia
E F#m E F#m
E F#m
Oh langit biru dengar kisahku (kisahku)
E F#m
Rindu hatiku ingin bertemu (bertemu)
B A B A
Bawa daku dalam damaimu
E G#m
Oh, andai kudapat
F#m B
Terbang ke sana 'tuk segera jumpa dirinya
E G#m
Andai kudapat
F#m B
Selalu bersama, 'kan kuraih semua bahagia
E F#m E F#m
E F#m G#m A
E G#m
Oh, andai kudapat
F#m B
Terbang ke sana 'tuk segera jumpa dirinya
E G#m
Andai kudapat
F#m B
Selalu bersama, 'kan kuraih semua bahagia....
E G#m
Kudapat
F#m B
Terbang ke sana 'tuk segera jumpa dirinya
E G#m
Andai kudapat
F#m B E
Selalu bersama, 'kan kuraih semua bahagia....
Itulah, chord gitar Langit Biru dinyanyikan Cokelat, serta lirik lagu Langit Biru dalam kunci gitar atau chord Cokelat.
(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)
chord gitar Langit Biru
chord Langit Biru
Langit Biru chord
chord lagu Langit Biru
kunci gitar Langit Biru
lirik lagu Langit Biru
chord gitar Cokelat
chord Cokelat
chord dan lirik
Oh langit biru indah di sana
Oh andai kudapat
Tribunlampung.co.id
|Chord Gitar Lagu Haru Biru NTRL, Lirik Lagu Haru Biru
|Chord Gitar Lagu Pacar Satelit Lyla, Lirik Lagu Pacar Satelit
|Chord Gitar Lagu I’d Rather Be With You Joshua Radin, Lirik Lagu I’d Rather Be With You
|Chord Gitar Lagu Air Mata Surga Dewi Sandra, Lirik Lagu Air Mata Surga
|Chord Gitar Lagu Air Mata Api Iwan Fals, Lirik Lagu Air Mata Api