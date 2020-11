Chord Gitar Lagu Surat Sampul Biru Obbie Messakh, Lirik Lagu Surat Sampul Biru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Surat Sampul Biru dinyanyikan Obbie Messakh.

intro : A# F C F

F - Gm - Am - A#

A# F Gm C F , C

F C

surat yang biru penuh air mata

A# F F - Em

habis kubaca malam ini

Dm Am

tiada salah dia memutus cinta

A# C F F - Em

dia bilang aku tak setia

Dm Am

tiada salah dia membenci kini

A# C F

dia bilang aku tak menyayang

C

tak lagi cinta . . .

int : C - C - Em , Em - Em - Gm

( * )

F C

semua yang ada dalam diri ini

A# F F - Em

bukankah sudah kau miliki

Dm Am

andai kau ingin jantung merah ini

A# C F

belah saja dadaku bukti cintaku

[ chorus : ]

C A# F

jangan jangan jangan lagi , kau sakiti hati ini

A# C F

yang . . . . . . . sayangilah daku

C A# F

jangan jangan jangan lagi , kau sakiti hati ini

G C

kasihanilah insan lemah ini oh . . oh . . .

F C

bukannya aku tak sayang lagi

A# F F - Em

bukannya aku tak cinta lagi

Dm Am

dengarlah kasih jantung merah ini

A# C F

detaknya masih … . sebut namamu

int : C A# - C

back to : ( * ) , chorus ,

F C

bukannya aku tak sayang lagi

A# F F - Em

bukannya aku tak cinta lagi

Dm Am

dengarlah kasih jantung merah ini

A# C F F - Em

detaknya masih … . sebut namamu

Dm Am

dengarlah kasih jantung merah ini

A# C F

detaknya masih … . sebut namamu

Outro : A# F … … C F C F …

